«Газпром» достроил российскую часть «Турецкого потока»

Первая нитка газопровода «Турецкий поток» сегодня дошла до исключительной экономической зоны Турции, сообщает «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V., занимающаяся строительством объекта.

«4 ноября 2017 года первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вошла в исключительную экономическую зону Турции. Пересечение границы также знаменует окончание строительства морских участков двух ниток на территории российской исключительной экономической зоны», — отмечается в сообщении, которое цитируют РИА Новости и ТАСС.

Всего с российской стороны было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Ожидается, что «Турецкий поток» заработает в декабре 2019 года, если этому не помешают американские санкции.