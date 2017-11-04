04 ноября 2017, 21:02
Ливанский премьер улетел в Саудовскую Аравию и объявил об отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке, сообщает ливанское агентство NNA.
В своем обращении, которое приводит агентство, Харири заявил, что опасается за свою жизнь.
«В Ливане царит атмосфера, которая напоминает обстановку, предшествовавшую убийству моего отца», — заявил экс-премьер.
Его отец Рафик Харири, возглавлявший ливанское правительство а 2000-2004 годах, погиб в результате теракта в феврале 2005 года.
Основной причиной отставки Саад Харири назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела Ливана».
Помимо выпущенного пресс-релиза Харири выступил с телевизионным обращением, которое он сделал из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
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