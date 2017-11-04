Ливанский премьер улетел в Саудовскую Аравию и объявил об отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке, сообщает ливанское агентство NNA.

В своем обращении, которое приводит агентство, Харири заявил, что опасается за свою жизнь.

«В Ливане царит атмосфера, которая напоминает обстановку, предшествовавшую убийству моего отца», — заявил экс-премьер.

Его отец Рафик Харири, возглавлявший ливанское правительство а 2000-2004 годах, погиб в результате теракта в феврале 2005 года.

Основной причиной отставки Саад Харири назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела Ливана».

Помимо выпущенного пресс-релиза Харири выступил с телевизионным обращением, которое он сделал из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.