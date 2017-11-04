Чеченская команда КВН подарила Кадырову iPhone X

Участники чеченской команды КВН пришли ночью к главе республики Рамзану Кадырову и вручили ему iPhone X. Об этом сообщается в инстаграме Кадырова.

«Странные люди эти наши… КВНщики. Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Ну а я привык, что у них всегда все очень серьезно и без лишних шуток. Поэтому, не раздумывая, говорю, валите сюда. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X», — говорится в сообщении.

«Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине!» — добавляет Кадыров.

В сообщении отмечается, что ранее в одном из Telegram-каналов говорилось о том, что Кадыров пользуется десятым айфоном, что однако не соответствует действительности.

Между тем, по данным «Ридуса», в очереди за первыми iPhone X на Тверской улице в Москве была замечена группа молодых людей, предположительно, выходцев из Чечни. По словам очевидцев, они контролировали очередь и предлагали купить первые места в ней.