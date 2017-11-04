В США обнародовали 676 документов об убийстве Кеннеди

В США опубликовали очередную часть ранее засекреченного архива документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Материалы выложены на сайте Национального архива США.

В общей сложности в сеть попали 676 документов ЦРУ, Минюста США, Минобороны и специальной парламентской комиссии по расследованию убийства.

Среди прочих опубликована запись телефонного разговора убийцы президента Ли Харви Освальда с сотрудником советского посольства в Мексике.

Начиная с июля это уже третий пакет документов об убийстве Кеннеди, опубликованный Национальным архивом.