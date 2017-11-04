04 ноября 2017, 10:23
В США обнародовали 676 документов об убийстве Кеннеди
В США опубликовали очередную часть ранее засекреченного архива документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди.
Материалы выложены на сайте Национального архива США.
В общей сложности в сеть попали 676 документов ЦРУ, Минюста США, Минобороны и специальной парламентской комиссии по расследованию убийства.
Среди прочих опубликована запись телефонного разговора убийцы президента Ли Харви Освальда с сотрудником советского посольства в Мексике.
Начиная с июля это уже третий пакет документов об убийстве Кеннеди, опубликованный Национальным архивом.
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