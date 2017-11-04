КХЛ пригрозила отказаться от участия в Олимпиаде при недопуске сборной РФ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением, согласно которому лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх, если МОК не допустит российскую сборную.

«Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон», — цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс».

«Мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга», — добавил президент лиги.

КХЛ — открытая международная лига, в которую входят хоккейные клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Латвии, Словакии и Китая.

Как заявил ТАСС бывший президент, ныне член совета директоров КХЛ Александр Медведев лига может помешать своим игрокам участвовать в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сдвинув даты матчей.

«КХЛ будет вести речь не о запрете [выступления участникам лиги], а о пересмотре календаря. В таком случае игроки под контрактами не смогут никуда поехать. Юридически это абсолютно правомерно. Если Россия не будет участвовать в Играх, то и перерыв потеряет свой смысл», — сообщил функционер.