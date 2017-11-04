Кириенко назвал демократичным выдвижение ряда кандидатов в президенты

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко прокомментировал заявления сразу нескольких человек о желании участвовать в президентских выборах.

«Демократия в стране, у нас свободная страна», — заявил чиновник ТАСС.

Официально о старте избирательной кампании не объявлено. Это произойдет в декабре, когда Совет Федерации назначит дату выборов главы государства.

В декабре 2016 года о своем выдвижении объявил глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, однако в ЦИК и Кремле заявили, что он не имеет права выдвигаться из-за непогашенной судимости.

В октябре о выдвижении заявила телеведущая Ксения Собчак. За ней последовали журналист Екатерина Гордон и еще несколько общественников и шоуменов.