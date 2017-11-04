04 ноября 2017, 16:02
На «Русском марше» в Москве задержали до 70 человек
По его словам, полиция задержала всех организаторов марша. Один из них, Роман Ковалев сообщил «Интерфаксу», что всего были задержаны 25 человек.
По данным, поступившим на горячую линию «ОВД-Инфо», были задержаны «несколько десятков человек».
Как пишет «Новая газета», на шествие в Люблино полиция не пустила людей с плакатами, поэтому часть организаторов решили отказаться от акции и увести своих сторонников.
В итоге маршем прошла лишь одна колонна из 200-300 человек. В ней были представители Партии националистов и еще несколько групп. Тех, кто остался на месте, задержала полиция.
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