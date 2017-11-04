Российская олимпийская чемпионка завершила карьеру в 22 года

Россиянка Маргарита Мамун, выигравшая золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике, завершила спортивную карьеру. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, передает ТАСС.

После победы на Играх в 2016 году Мамун взяла паузу, однако еще в сентябре 2017 года не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.

«Она закончила, выступать не будет. К сожалению, она выполнила свою миссию», — заявила Винер-Усманова.

1 ноября Мамун исполнилось 22 года. В сентябре 2017 года она вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова.