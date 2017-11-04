Кабину перевозившего ученых Ми-8 подняли со дна у Шпицбергена

Спасатели подняли на поверхность фюзеляж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у берегов Шпицбергена. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России на архипелаге Вячеслав Николаев.

По словам дипломата, людей в поднятой части вертолета не нашли. Он добавил, что со дна Баренцева моря также планируется поднять хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы.

Ми-8 потерпел крушение 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в город Баренцбург на Шпицбергене.

На борту находились восемь человек: пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

30 октября было обнаружено тело одного погибшего.

Как сообщили сегодня «Интерфаксу» в МЧС, поисковые работы будут продолжены, зона поисковой операции расширена.