04 ноября 2017, 13:29
Кабину перевозившего ученых Ми-8 подняли со дна у Шпицбергена
Спасатели подняли на поверхность фюзеляж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у берегов Шпицбергена. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России на архипелаге Вячеслав Николаев.
По словам дипломата, людей в поднятой части вертолета не нашли. Он добавил, что со дна Баренцева моря также планируется поднять хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы.
Ми-8 потерпел крушение 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в город Баренцбург на Шпицбергене.
На борту находились восемь человек: пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.
30 октября было обнаружено тело одного погибшего.
Как сообщили сегодня «Интерфаксу» в МЧС, поисковые работы будут продолжены, зона поисковой операции расширена.
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