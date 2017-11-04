МИД запретил десяткам канадцев въезжать в Россию

Россия ввела ответные меры на принятый в Канаде «закон Сергея Магнитского», который запрещает въезд в страну 30 россиянам.

«Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Как отмечается, «речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».

Конкретный список ведомство не приводит.

Свои «законы Магнитского» есть также в США и Великобритании. Они представляют собой санкции против россиян, которых подозревают в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского. Он заявлял, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета силовиками.