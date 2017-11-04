04 ноября 2017, 18:58
День народного единства отметили 1,5 млн россиян
В мероприятиях, организованных по случаю Дня народного единства по всей стране, приняли участие более 1,5 млн человек. Такую статистику приводит МВД России.
В одной Москве на праздничный концерт «Россия объединяет» собрались 130 тысяч человек.
Всего же по стране прошло около 2500 «праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений».
Существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
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