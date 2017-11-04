День народного единства отметили 1,5 млн россиян

В мероприятиях, организованных по случаю Дня народного единства по всей стране, приняли участие более 1,5 млн человек. Такую статистику приводит МВД России.

В одной Москве на праздничный концерт «Россия объединяет» собрались 130 тысяч человек.

Всего же по стране прошло около 2500 «праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений».

Существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.