Навальный встретился со сторонниками на территории мебельного центра в Иркутске

Политик Алексей Навальный провел встречу со сторонниками в Иркутске. Об этом сообщается в его твиттере.

Встреча прошла на территории мебельного центра «Москва».

По данным издания «Байкал24», начало мероприятия пришлось отложить на полчаса, чтобы пропустить на территорию центра всех желающих.

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов заявил, что штаб обращался 50 раз к местным властям с просьбой выделить место для митинга и получил 50 отказов. В итоге мероприятие прошло на частной территории.

Как пишет Irk.ru, «несанкционированный митинг Навального в Иркутске, который прошел на территории мебельного центра, посетило около 700 человек».

Судя по фотографии, которую опубликовала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, собравшихся могло быть значительно больше.