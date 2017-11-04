Встречу Навального со сторонниками у иркутского ТЦ назвали незаконной

Мэрия Иркутска расценивает встречу оппозиционера Алексея Навального с жителями города на территории мебельного ТЦ как несанкционированную акцию. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном городской администрацией.

«Несанкционированный митинг Навального в Иркутске, который прошел на территории мебельного центра, посетило около 700 человек. При этом на площадке, которая была согласована для проведения митинга на острове Конный, мероприятие не состоялось», — цитирует пресс-релиз «Интерфакс».

По оценке штаба Навального, на митинг пришли около 4 тысяч человек.

Мероприятие проходило на частной территории — к такому формату политик перешел на этой неделе, после того как региональные власти перестали согласовывать его встречи с жителями.