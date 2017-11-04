04 ноября 2017, 18:44
Встречу Навального со сторонниками у иркутского ТЦ назвали незаконной
Мэрия Иркутска расценивает встречу оппозиционера Алексея Навального с жителями города на территории мебельного ТЦ как несанкционированную акцию. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном городской администрацией.
«Несанкционированный митинг Навального в Иркутске, который прошел на территории мебельного центра, посетило около 700 человек. При этом на площадке, которая была согласована для проведения митинга на острове Конный, мероприятие не состоялось», — цитирует пресс-релиз «Интерфакс».
По оценке штаба Навального, на митинг пришли около 4 тысяч человек.
Мероприятие проходило на частной территории — к такому формату политик перешел на этой неделе, после того как региональные власти перестали согласовывать его встречи с жителями.
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