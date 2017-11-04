Погибшему близ Пальмиры Герою России открыли памятник

В Оренбурге открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, погибшему вблизи сирийской Пальмиры в 2016 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Прохоренко посмертно был удостоен звания Герой России — после того как стало известно, что, окруженный боевиками, он не сдался, а вызвал огонь на себя.

Помимо памятника в Оренбурге именем Прохоренко также назвали одну из улиц.