Пучдемон доверил бельгийской прокуратуре вопрос своей экстрадиции

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, уехавший в Бельгию после своего отстранения испанскими властями, готов сотрудничать с бельгийской прокуратурой по вопросу его ареста.

«Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием относительно европейского ордера на арест, выданного Испанией», — написал политик в твиттере.

Вместе с Пучдемоном в Брюсселе находятся еще четверо бывших членов правительства Каталонии.

2 ноября испанская прокуратура запросила европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

В тот же день в Мадриде были арестованы еще девять членов отстраненного каталонского правительства. Один из них может выйти под залог — он подал в отставку за день до провозглашения Каталонией независимости от Испании.

Сейчас в Каталонии действует временное правительство, назначенное Мадридом. В декабре должны пройти выборы в региональный парламент, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров.