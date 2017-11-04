Путин вручил награды по случаю Дня народного единства

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, а также вручил награды за заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Учрежденную в прошлом году премию за вклад в укрепление единства российской нации получил завкафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслав Михайлов.

Несколько иностранцев были удостоены ордена Дружбы.

«Хочу поздравить всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником. С Днем народного единства!» — завершил церемонию Путин.