Путину показали разработанный «Калашниковым» мотоцикл

Президент Владимир Путин сегодня посетил в Манеже выставку «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Судя по опубликованным фотографиям, Путин посетил выставку вместе с патриархом Кириллом и другими главами основных российских конфессий — до этого он вместе с ними возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В одном из 15 тематических залах выставки, на стенде корпорации «Ростех» Путину показали тяжелый мотоцикл «Иж», передает ТАСС.

Мотоцикл создан оружейным концерном «Калашников». Он разрабатывается в рамках проекта «Кортеж» — выпуска российской техники для перевозки главы государства.

Мотоцикл мощностью около 150 лошадиных сил может разгоняться до 250 км/ч.