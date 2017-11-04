В Кремле хотят обсудить на встрече с Трампом Сирию и КНДР

На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммите АТЭС, вероятно, будет обсуждаться ситуация в Сирии и КНДР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сторонами согласовывается обсуждение ситуации в Сирии, передает ТАСС.

«Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также, как сообщает РИА Новости, Песков заявил, что «с большой долей уверенности можно предположить», что лидеры двух стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

По словам Пескова, есть много тем для обсуждения между главами государств, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

Саммит АТЭС пройдет с 6 по 11 ноября.