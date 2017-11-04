Главреда калининградского СМИ обвинили в вымогательстве у главы местного СК

Центральный районный суд Калининграда отправил под стражу депутата областной Думы, главного редактора издания «Новые колеса» Игоря Рудникова, сообщает «Новый Калининград».

В ходе другого процесса, который проходил параллелььно, под домашний арест был отправлен бывший заместитель полпреда президента по СЗФО Александр Дацышин.

Рудников и Дацышин были задержаны 1 ноября. Их обвиняют в вымогательстве у руководителя регионального СК Виктора Леденева почти 3 млн рублей.

Дацышин частично признал свою вину — в том, что передавал Леденеву «незаконные требования Рудникова», то есть был посредником при передаче взятки.

Рудников вину отрицает.

По словам помощника главреда Юрия Грозмани, глава управления СК Леденев пообещал главному редактору передать материалы по делу о покушении на него в марте 2016 года.

Однако вместо материалов были переданы меченые купюры.