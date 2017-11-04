Организаторы «Русского марша» объявили о его отмене после задержаний полиции

Четверо организаторов «Русского марша» в московском районе Люблино заявили об отказе от проведения акции и призвали сторонников покинуть митинг. Пятый организатор акции согласился проводить марш, сообщает «Дождь».

Отмечается, что такое решение было принято организаторами после того как полиция не согласовала баннеры националистов и начала задерживать участников марша.

По словам одного из организаторов акции, были задержаны сторонники движения «Черный блок» националиста Владимира Ратникова.

Акция в Люблино завершилась.

Другой марш националистов проходит рядом с метро «Октябрьское поле».

«На люблинском идут сионисты, а здесь — русские националисты», — заявил корреспонденту телеканала один из участников «Русского марша» у «Октябрьского поля».

По словам корреспондента «Дождя», на марше в Люблино задержали более 10 человек.