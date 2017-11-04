РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные вагоны с 1 января

Российские железные дороги приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления, начиная с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«С 03.11.2017 г. Закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО ФПК, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 01.01.2018 г. (за исключением поездов категории "скоростной")», — говорится в сообщении.

31 октября российские антимонопольщики, как сообщает «Интерфакс», предложили снизить тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах на 10%. При этом Минтранс и Минэкономразвития выступили против такой инициативы.