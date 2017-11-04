Кевина Спейси отстранили от съемок в «Карточном домике»

Развлекательная компания Netflix отстранила Кевина Спейси от съемок в сериале «Карточный домик». Заявление компании цитирует журнал Variety.

«Netflix больше не будет снимать "Карточный домик" с участием Кевина Спейси. Мы продолжим работать с [продюсерской компанией] MRC в период [приостановки работы над сериалом], чтобы оценить наши дальнейшие планы», — говорится в заявлении.

Кроме этого Netflix решила отказаться от показа фильма «Гор», в котором Спейси сыграл главную роль и выступил продюсером.

Фильм находился на финальной стадии производства. Это байопик о писателе Горе Видале.

Как сообщил источник издания, отстранение Спейси — это юридически необходимый первый шаг для расторжения контракта с актером.

Ранее стало известно, что съемки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены. Сезон должен стать последним и выйти на экраны в 2018 году. Спейси играет в сериале главную роль.

Ранее ряд актеров обвинили Спейси в домогательствах.