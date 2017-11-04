Новые санкции США позволят построить «Северный поток 2»

Закон о санкциях против России, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, не запрещает строительство газопровода «Северный поток 2», считают опрошенные РБК эксперты.

Документ позволяет Госдепартаменту и Минфину США «в координации с союзниками» страны вводить санкции против американских и иностранных компаний, которые будут помогать России строить трубопроводы для экспорта энергоносителей. Однако речь идет только о проектах, начатых после 2 августа (когда закон вступил в силу).

Под началом проекта, как сообщили в Госдепе, понимается дата, «когда подписан контракт по проекту».

Соглашение о строительстве «Северного потока 2» было заключено раньше.

В Госдепартаменте США прямо не ответили на вопрос, попадает ли этот газопровод под санкции.

«Мы приветствуем, если компании обратятся в Госдепартамент или министерство финансов за уточнениями и прояснениями, которые относятся к их конкретной ситуации», — сообщил изданию источник в дипведомстве.

Он добавил, что процесс регламентации в рамках закона продолжается.

Помимо «Северного потока 2» санкции также могут повлиять на «Турецкий поток» или расширение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в котором Россия владеет 31%.