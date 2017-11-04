Российские бомбардировщики долетели до Сирии и нанесли удары по ИГ

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

4 ноября бомбардировщики вылетели с российской территории и, совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

Над сирийской территорией бомбардировщики сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ, вылетевшими с аэродрома Хмеймим.

После выполнения задачи, как сообщается, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

«Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов», — отмечают в Минобороны.