04 ноября 2017, 18:27
Российские бомбардировщики долетели до Сирии и нанесли удары по ИГ
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
4 ноября бомбардировщики вылетели с российской территории и, совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.
Над сирийской территорией бомбардировщики сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ, вылетевшими с аэродрома Хмеймим.
После выполнения задачи, как сообщается, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
«Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов», — отмечают в Минобороны.
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