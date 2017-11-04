Представитель США по Украине призвал разделить вопросы Крыма и Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе брифинга заявил, что американская администрация разделяет вопросы принадлежности Крыма и урегулирования на востоке Украины.

«Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов — востоку Украины… то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма», — цитирует дипломата ТАСС.

Волкер отметил, что США по-прежнему признают Крым украинской территорией.

Волкер подтвердил, что США готовы отменить санкции против России — в случае если минские соглашения окажутся «полностью имплементированы, то будет смягчение санкций соразмерно с этим».