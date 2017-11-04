СК изучит нападение на журналистов портала «Якутия.инфо»

Якутское управление Следственного комитета начало проверку информации об избиении журналистов издания «Якутия.инфо». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне издание сообщило, что на редакцию напал бывший глава Целевого фонда будущих поколений Якутии Николай Фомин.

Эта некоммерческая организация занимается спортивными и культурными целевыми программами в республике.

Согласно заметке, Фомин ворвался в редакцию «в сопровождении двух братков» и ударил журналиста Дениса Адамова, говоря ему: «Ты чмо! Я тебя каждый день бить могу, и мне ничего не будет!».

Претензии общественника вызвала одна из статей издания.

«Редактор Тимофей Ефремов взял телефон, чтобы записать происходящее. Николай Фомин набросился уже на Тимофея, а его подельник ударил журналиста электрошокером в правый бок. Денис оттолкнул Фомина и стал вызывать охрану. На шум прибежали соседи по офису. Троица спешно убежала», — говорится в заметке.

В якутском управлении СК эти действия предварительно квалифицировали как «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».