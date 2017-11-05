«ВКонтакте» организовала день анонимных комментариев

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь с 4 на 5 ноября запустила функцию публикации анонимных записей. Они будут удалены в полночь 6 ноября.

Данная функция приурочена к ночи Гая Фокса.

Она позволяет писать сообщения, которые будут отражаться в ленте друзей пользователя, скрывая при этом свое имя и аватар, заменяя его на маску Гая Фокса, а также список тех, кто поставит лайк. При этом комментарии под постами остаются открытыми.

Каждый пользователь может опубликовать не более пяти анонимных постов.