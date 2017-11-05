05 ноября 2017, 14:34
«ВКонтакте» организовала день анонимных комментариев
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь с 4 на 5 ноября запустила функцию публикации анонимных записей. Они будут удалены в полночь 6 ноября.
Данная функция приурочена к ночи Гая Фокса.
Она позволяет писать сообщения, которые будут отражаться в ленте друзей пользователя, скрывая при этом свое имя и аватар, заменяя его на маску Гая Фокса, а также список тех, кто поставит лайк. При этом комментарии под постами остаются открытыми.
Каждый пользователь может опубликовать не более пяти анонимных постов.
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