СМИ сообщили о задержании более 200 человек на Манежной площади

В районе манежной площади в Москве задержаны уже более 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, у некоторых из них при досмотре изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.

Как уточняет «ОВД-Инфо», задержаны 212 человек.

Всего же по стране, как сообщает ресурс, задержали 237 человек, из них десять - в Петербурге.

В частности, в Саратове задержан активист Максим Тихонов, который вышел с пикетом против преследования местного оппозиционера Сергея Рыжова. А в Краснодаре трое несовершеннолетних оказались задержаны «для проверки документов», их отвезли в отделение полиции.

По данным «Протестной Москвы», задержаны также участники чтений Адама Смита и активисты движения «Весна».