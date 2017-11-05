В Москве эвакуировали Большой театр

В здании Большого театра в Москве прошла массовая эвакуация после звонка с угрозой взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате из здания ГАБТ вывели около 3,5 тысячи человек. В настоящее время помещение должны проверить кинологи.

По данным источника РИА Новости, эвакуация прошла также в ГУМе и гостинице «Метрополь». Из торгового центра эвакуировали 2,8 тысячи человек, из отеля – более двух тысяч.