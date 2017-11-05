Посол РФ рассказал об отказах американских конгрессменов от встреч

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об отклонении запросов о встрече с американскими конгрессменами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили. Выразили готовность взаимодействовать. Может быть движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», —отметил дипломат.

Кроме того, Антонов рассказал о проведении Москвой «аккуратной» и «деликатной» работы по подготовке иска в американский суд о незаконности блокировки властями США дипломатической собственности.

«Работаем аккуратно. Поскольку нам нужна одна победа. Работа юристов, она очень деликатна, она требует времени», — заявил посол.

Кроме того, Антонов раскрыл возможные темы встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трамап на саммите АТЭС во Вьетнаме. Он пояснил, что у сторон «очень широкая повестка дня для обсуждения».

Основной же темой для обсуждения, по его словам, должна стать борьба с международным терроризмом.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить», — сказал посол.

Кроме того, Антонов напомнил об инициативе России по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи.

«Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР», — заметил он.