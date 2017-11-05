05 ноября 2017, 10:13
В Саудовской Аравии задержали принцев и министров-коррупционеров
В Саудовской Аравии комитетом по противодействию коррупции были задержаны четыре действующих министра. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.
Кроме того, задержаны 11 принцев, принадлежащих к королевской семье.
Задержаны, в частности, принц аль-Валида бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, который является племянником короля, и бывший министр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд.
Возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бин Салманом комитет вновь начал расследовать заражение жителей Саудовской Аравии коронавирусом и эпидемию ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
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