В Саудовской Аравии задержали принцев и министров-коррупционеров

В Саудовской Аравии комитетом по противодействию коррупции были задержаны четыре действующих министра. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Кроме того, задержаны 11 принцев, принадлежащих к королевской семье.

Задержаны, в частности, принц аль-Валида бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, который является племянником короля, и бывший министр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд.

Возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бин Салманом комитет вновь начал расследовать заражение жителей Саудовской Аравии коронавирусом и эпидемию ближневосточного респираторного синдрома (MERS).