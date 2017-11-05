Жертвами теракта в центре беженцев у Дейр-эз-Зора стали 100 человек

В крупном центре для беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором произошел взрыв. При взрыве погибли 100 человек, сообщает РИА Новости.

Кроме того, еще несколько десятков человек получили ранения.

Взрывное устройство сработало в автомобиле.

Взрыв прогремел на территории, контролируемой «Сирийскими демократическими силами», на северо-западной окраине города.

Атаку произвела террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).