05 ноября 2017, 11:14
Жертвами теракта в центре беженцев у Дейр-эз-Зора стали 100 человек
В крупном центре для беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором произошел взрыв. При взрыве погибли 100 человек, сообщает РИА Новости.
Кроме того, еще несколько десятков человек получили ранения.
Взрывное устройство сработало в автомобиле.
Взрыв прогремел на территории, контролируемой «Сирийскими демократическими силами», на северо-западной окраине города.
Атаку произвела террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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