05 ноября 2017, 14:04
Агентству ФАН вернули доступ к сервису Google.News
Информагентство ФАН заявило, что ему вернули трансляции новостей в сервисе новостей Google.News.
«Компания Google Incorporated спустя восемь дней после начала блокировки разблокировала новости "Федерального агентства новостей" (ФАН) в публичном поисковом сервисе Google.News», — отметили в агентстве.
Отметим, что о прекращении своих трансляций ФАН заявило 2 ноября. Впоследствии Роскомнадзор направил запрос соответствующий запрос в Google.
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