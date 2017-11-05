Агентству ФАН вернули доступ к сервису Google.News

Информагентство ФАН заявило, что ему вернули трансляции новостей в сервисе новостей Google.News.

«Компания Google Incorporated спустя восемь дней после начала блокировки разблокировала новости "Федерального агентства новостей" (ФАН) в публичном поисковом сервисе Google.News», — отметили в агентстве.

Отметим, что о прекращении своих трансляций ФАН заявило 2 ноября. Впоследствии Роскомнадзор направил запрос соответствующий запрос в Google.