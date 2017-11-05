Сборная России показала форму к ЧМ по футболу

Сборная России по футболу презентовала форму, в которой будет играть на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Форму изготовила фирма Adidas. В ней признали, что использовали в качестве ориентира форму 1988 года, в которой сборная СССР выступала на Олимпийских играх в Сеуле.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 ноября 2017 г.

Как заявил ТАСС главный тренер сборной России Станислав Черчесов, он надеется, что «новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу».

В свою очередь, полузащитник Денис Глушаков отметил, что современный дизайн делает форму удобной для игры.

Напомним, в 1988 году сборная СССР выиграла золотые медали, победив в финале бразильцев.