Белый дом назвал главную тему встречи Путина с Трампом

Представитель Белого дома заявил, что основной темой переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина станет ситуация вокруг КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что это будет основной темой разговора, когда они встретятся», — отметил он.

В Белом доме полагают, что Россию также беспокоит ситуация с Северной Кореей, так как Пхеньян ведет регион к кризису.

Отметим, два лидера могут встретиться на полях саммита АТЭС, который завтра начнется во Вьетнаме.