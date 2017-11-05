Трамп заявил о надежде встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита АТЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами», — отметил он.

По данным Reuters, Трамп пояснил также, что «вскоре» Вашингтон примет решение о добавлении Северной Кореи в список государств-спонсоров терроризма. «Мы хотим, чтобы это было решено. Это большая проблема для нашей страны и всего мира», — заявил американский президент.

Напомним, что саммит АТЭС в этом году пройдет во Вьетнаме с 6 по 11 ноября. Как ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главной темой для переговоров должна стать Сирия.