В центре Москвы задержали несколько десятков активистов

В центре Москвы у Манежной площади и Тверского бульвара начали задерживать активистов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На данный момент задержаны 82 человека.Полиция проверяет у прохожих сумки и документы.

На Манежной площади задержаны более 40 человек. По данным корреспондента Дождя, еще двоих подростков задержали на Пушкинской площади.

По данным «Нейромир-ТВ», который ведет прямую трансляцию на YouTube, на Манежной площади организован досмотр людей, а вход на станцию «Охотный ряд» закрыт. Из трансляции следует, что задержания ведутся и на Тверском бульваре.

По информации Telegram-канала Varlamov News, в числе задержанных оказались игроки в Pokemon Go, которые не собирались принимать участие в протестной акции. Кроме того, в центре Москвы задержан корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов.

Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.

Привезли в ОВД Басманного района pic.twitter.com/Tgl8d92VR6 — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.

Задержания прошли и в Петербурге, сообщает журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, который сам оказался в этом числе.

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59 — Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.

Отметим, сегодня должна была состояться акция сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. Сам он ранее заявлял, что 5 ноября в России произойдет революция.