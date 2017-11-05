МВД заявило более чем о 250 задержанных в Москве

Столичная полиция заявила, что во время несогласованных акций в Москве задержаны более 250 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

«За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.

Задержания прошли также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве задержаны более 200 человек.