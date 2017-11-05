Кадыров обвинил Испанию в несоблюдении принципов демократии

Глава Чечни Рамзан Кадыров расценил действия испанских властей в отношении Каталонии как не отвечающие принципами западной демократии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, Кадыров назвал недавно прошедший референдум о независимости региона «мирным процессом».

«Совсем недавно в испанской Каталонии был проведен референдум по вопросу независимости. Люди голосовали "за" и "против". Именно голосовали, а не брали штурмом госучреждения, банки и телеграф», — заявил он.

Как отмечает Кадыров, последовавшая за этим реакция Мадрида противоречит праву мирно выражать свое мнение. «Часть министров под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров, укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение?» — пишет он.

Чеченский лидер пояснил, что есть множество примеров, когда западные страны поддерживали вооруженные формирования и «не задумывались, что гибнут тысячи и миллионы человек».