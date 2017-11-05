Во Франции открылся нудистский ресторан

В 12-м округе Парижа появился первый во Франции ресторан для нудистов. Он называется O'Naturel. Об этом пишет Daily Mail.

При входе в ресторан посетителям предлагается полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. При этом заведение не оборудовано окнами, что, по мнению управляющих, является мерой по защите чувств прохожих.

Ресторан может вместить 40 посетителей, сумма чека начинается от 30 евро. В его открытии приняли участие члены Парижской ассоциации натуристов (Paris Naturist Association).