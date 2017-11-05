05 ноября 2017, 17:21
«ОВД-Инфо» заявило о 330 задержанных по всей России
По последним данным по всей России на несогласованных акциях задержали 330 человек. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо».
Так, в Москве были задержаны 296 человек. Их доставили в 17 разных отделов полиции.
Среди задержанных оказались сторонники Вячеслава Мальцева, люди, возвращавшиеся с чтений Адама Смита, а также волонтеры штаба Алексея Навального из Владимира.
Полицейские в ОВД «Марьина Роща» и «Пресненский» сообщили, что на задержанных будут составлены протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).
Как сообщил журналист Денис Стяжкин, на Пушкинской площади в Москве были задержаны еще 30 человек.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое