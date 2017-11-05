Стала известна причина закрытия крупнейшего в мире планетария в Петербурге

Открывшийся в Петербурге крупнейший в мире планетарий оказался закрыт в первый день работы, 4 ноября. Администрация планетария объяснила этот шаг техническими работами, сообщается в группе «Планетарий №1» в соцсети «ВКонтакте».

В группе сообщили, что в течение двух дней с 11:00 до 23:00 посещение открыто лишь в тестовом режиме.

«У нас происходит донастройка сложного проекционного оборудования, сейчас засвечена большая часть купола. Мы активно завершаем работу по полному запуску большого Звездного зала, и будем рады всем гостям», - объяснила администрация.

Купившим билеты в планетарий на ближайшие два дня предоставят возможность дополнительно посетить любую из программ учреждения в течение года, причем дважды. Они получат право бесплатного прохода также на выставки живых полотен Ван Гога, Айвазовского и Климта.

Ранее посетители планетария пожаловались, что не смогли попасть внутрь, так как вход закрывали из-за наплыва желающих.