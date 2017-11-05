Манафорт предложил многомиллионный залог за освобождение

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил освободить его под залог в размере 12 млн долларов в виде недвижимости и страховых активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Адвокаты Манафорта предложили в случае его освобождение из-под домашнего ареста ограничить ему перемещения по стране Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой.

Напомним, обвинение Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу было предъявлено 30 октября. Оно включало 12 пунктов, в том числе «заговор против США». За освобождение Манафорта требуется внести 10 млн долларов, а за освобождение Гейтса — 5 млн.