Борец Емельяненко посвятил стихотворение Путину

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту Владимиру Путину. Он опубликовал его в Instagram.

«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни

И никто не вступиться за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!».