Борец Емельяненко посвятил стихотворение Путину
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту Владимиру Путину. Он опубликовал его в Instagram.
«Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом,
И в огонь и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни
И никто не вступиться за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!».
#НашПрезидентПутин Мы гордимся нашим Президентом , Мы гордимся Путиным всегда! Он быстрее, выше всех, сильнее, Он как путеводная звезда! Я вперед за нашим президентом, И в огонь и в воду побегу, Он помог России встать с коленей, Вытащил он за уши страну! С Вами я ,Владимир Путин, Ночью сплю спокойно, не страшась, Что придут к нам завтрашние будни И никто не вступиться за нас. Продолжайте править нашим миром, Для России Вы и воздух и вода, Знамя Вы, герой для всей России, Мы пойдём за Вами до конца! «АЕ»
Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Ноя 4 2017 в 1:34 PDT