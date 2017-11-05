На экс-кандидата в президенты США напал сосед

На американского сенатора Рэнда Пола было совершено нападение. В результате он отделался легкими травмами. Об этом сообщает NBC News.

На Пола напал сосед. Это произошло, когда сенатор стриг газон на участке у себя дома в Кентукки. Сосед проник на его участок, набросился на Пола сзади и повалил его на землю. После нападения у сенатора зафиксировали ссадины на лице и, возможно, перелом ребра.

Представитель Пола заявил, что сейчас он в порядке.

Соседа сенатора арестовали. Его зовут Рене Баучер, ему 59 лет. По данным The Washington Post, Баучер работает анестезиологом.

Причина нападения выясняется, по информации СМИ, между сенатором и его соседом произошел конфликт.