Мемория. Ксения Собчак

5 ноября 1981 года родилась Ксения Собчак, теле- и радиоведущая, общественный деятель.

Личное дело

Ксения Анатольевна Собчак (36 лет) родилась в Ленинграде в семье юриста Анатолия Собчака и историка Людмилы Нарусовой. В детстве занималась балетом при Мариинском театре и живописью при Эрмитаже. Училась в средней школе №185 с углубленным изучением английского языка. Окончила школу при РГПУ имени А.И. Герцена.

В 1998 году поступила на факультет международных отношений СПбГУ, а через два года, переехав в Москву, перевелась на факультет международных отношений МГИМО. В 2002 году получила степень бакалавра, а в 2004-м с отличием окончила магистратуру по направлению «политология».

В том же году начала вести реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ вместе с Ксенией Бородиной; на данный момент это самый «долгоиграющий» проект с участием Собчак – она ушла из него только в 2012-м. На этом же канале вела достаточно провокационное психологическое шоу «Кто не хочет стать миллионером», а на «Первом» стала ведущей шестого, самого жесткого сезона шоу «Последний герой» и программы «Две звезды». Также в числе телепроектов с участием Собчак – «Блондинка в шоколаде», «Девчата», «Топ-модель по-русски».

Первая попытка Собчак обратиться к политической журналистике относится к 2010 году, когда на Пятом канале стартовало ток-шоу «Свобода мысли». Оно выходило недолго – по словам Собчак, «все свелось к обсуждению проблем ЖКХ».

Более громким стал проект «Госдеп с Ксенией Собчак» на «MTV Россия». В первом и единственном выпуске от 7 февраля 2012 года, посвященном вопросу «Куда ведет нас Путин?», участвовали такие заметные фигуры оппозиционного движения, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Илья Яшин. На второй выпуск, посвященный проблеме национализма, был приглашен Алексей Навальный, однако передача скоропостижно закрылась – по заявлению представителей канала, из-за низкого рейтинга. Под названием «Госдеп 2» шоу продолжилось на сайте Snob.ru и в эфире РБК-ТВ.

Собчак записала совместно с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) песню «Потанцуй со мной», на которую был снят клип. Более известной музыкальной работой стал клип на песню «Родному», записанный ею в образе звезды шансона Оксаны Север, в котором удачно пародируются практически все штампы жанра.

Написала нескольких книг: «Стильные штучки Ксении Собчак», «Маски, блески, бигуди. Азбука красоты», «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта» (совместно с Оксаной Робски), «Энциклопедия лоха», «Философия в будуаре» (совместно с Ксенией Соколовой).

В мае 2012 года стала главным редактором женского журнала SNC (ранее известного под названием Sex and the City). Уйдя оттуда в 2014-м, возглавила журнал о моде L’Officiel.

В феврале 2013 года вышла замуж за актера Максима Виторгана, известного по сотрудничеству с «Квартетом И» в фильмах «День выборов», «День радио» и «О чем еще говорят мужчины». 18 ноября 2016 года у пары родился сын Платон.

С сентября 2017 года является ведущей «Новой фабрики звёзд» на телеканале Муз-ТВ.

По настоящее время на телеканале «Дождь» выходит передача «Собчак живьем» с участием известных персон. На ее счету — интервью с Михаилом Фридманом, Михаилом Ходорковским, Евгенией Васильевой, Евгением Чичваркиным, Сергеем Полонским.

На станции «Серебряный дождь» Ксения Собчак и Сергей Кальварский ведут программу «Барабака и серый волк», которая стала наследницей «персональной» передачи «Будни Барабаки».

В 2017 году Собчак заняла десятое место в рейтинге российских знаменитостей журнала «Forbes». Её доход составил 2,1 млн долларов. Основные источники её благосостояния — ведение корпоративных мероприятий, рекламные контракты, гастроли по стране с мастер-классами «Теория успеха», размещение рекламных постов в социальных сетях и кафе «Бублик».

Чем знаменита

Ксения Собчак

«Главная светская львица страны» и «королева гламура» – эти ярлыки приклеились к Собчак с первых ее публичных шагов. Этому в большой мере способствовало постоянное появление в разделах светской хроники (как правило, окрашенное в скандальные тона) и информация о бурной личной жизни Собчак. Повышенный интерес к ее персоне изначально был обусловлен и предполагаемой «близостью ко двору» дочери Анатолия Собчака – мэра Ленинграда и бывшего начальника Владимира Путина.

Тем удивительнее для многих стал «левый поворот» Собчак в начале 2010-х, когда ведущая одной из самых одиозных передач отечественного ТВ «Дом-2» занялась политикой. При этом она не ограничилась только журналистской деятельностью: Собчак приняла участие в нескольких акциях протеста 2011-2012 годов и вошла в Координационный совет российской оппозиции, где оставалась до фактического прекращения его существования в октябре 2013 года.

О чем надо знать

Оппозиционная деятельность Собчак и, в частности, ее задержание вместе с Алексеем Навальным на Пушкинской площади 8 мая 2012 года привели к удалению ведущей из эфира ряда каналов. Так, ее исключили из списка ведущих юбилейной премии Муз-ТВ и отстранили от вручения премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». Также Муз-ТВ под предлогом обновления концепции и «неформата» ведущей расторг контракт на реалити-шоу «Топ-модель по-русски». Сама Собчак назвала действия федеральных телеканалов «ужасной системой круговой поруки».

В июне 2012 года в квартире Собчак был проведен обыск, в ходе которого были изъяты более миллиона евро, 500 с лишним тысяч долларов США и почти полмиллиона рублей. По словам ее адвоката Генри Резника, причиной обыска стало предположение Следственного комитета РФ, что оппозиционер Илья Яшин фактически живет в этой квартире. Деньги были возвращены на ее счета после проверки, не обнаружившей фактов уклонения от уплаты налогов.

1 сентября 2017 года СМИ сообщили о возможном участии Ксении Собчак в предстоящих президентских выборах в 2018 году с согласия администрации президента (АП). В ответ на это Собчак заявила, что ее об этом не спросили. «Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь», - подчеркнула телеведущая.

14 октября стало известно, что Собчак негласно встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Как рассказала мать Ксении сенатор Людмила Нарусова, Собчак снимает фильм к 80-летию со дня рождения своего отца, бывшего начальника Путина Анатолия Собчака. По сведениям источников, после того как съемочная группа ушла, Путин и Собчак остались поговорить наедине.



18 октября Ксения Собчак сообщила, что намерена баллотироваться на пост президента РФ на выборах 2018 года. В своем видеообращении она заявила, что в качестве кандидата заменит отмененную графу «против всех» и призвала избирателей голосовать за нее в случае недовольства всеми остальными кандидатами.

Прямая речь

О гламуре и собственном имидже: «Я как раз не гламур. Гламур, наоборот, хочет всем нравиться. Это лоск, комильфо, дресс-код – я же ломаю все условности и чаще всего не могу остановиться. Иногда меня просто несет, сама себя потом спрашиваю: какого черта из-за одного эфира портить отношения с таким количеством народа? Но это, знаете, как та ворона из анекдота: ей запретили материться и пригрозили, что вырвут все перья. Она три дня сидит и молчит, нахохлившись, а потом принимается яростно себя ощипывать с хриплым карканьем: "На хрен мне ваши перья!" В общем, я мало что общего имею с уродливым словосочетанием "светская львица"».

О народе вообще и аудитории в частности: «Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год. А потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании – а травить у нас очень умеют – привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья. К так называемому образованному слою у нас принадлежит один процент населения. Остальные адекватно представлены на телевидении только "Домом-2". Это наша страна, и другой у нас нет».

О протестном потенциале страны: «(Он) огромный, потому что в стране заключен пакт: свобода в обмен на колбасу. Получили колбасу – отдали свободу. По Андропову. Этот пакт закончится ровно в тот момент, когда закончится колбаса».

О Рамзане Кадырове: «Лошадей показывал, потом – вах, слушай, сейчас в яблочко попаду, вах, попал… Короче, приехали девушки, девушек надо выгуливать. Но я отлично понимаю, что от этого добрячка-боровичка один шаг до зверя, и в Грозном, между прочим, страшно. < … > Он ОЧЕНЬ опасный. Я надеюсь, он как духовный человек читает только Герберта Уэллса и на меня не обратит внимания».

О причине уходе из «Девчат» и русском характере: «Русские женщины не умеют смеяться над собой».

6 фактов о Ксении Собчак



Ксения Собчак вела передачи на грузинском и украинском телевидении и сопровождала нового одесского губернатора Михаила Саакашвили в его первой поездке по области.

Летом 2005 года за несколько дней до свадьбы расторгла помолвку с американским бизнесменом Александром Шустеровичем.

Продав в 2012 году пакет акций компании «Евросеть», купленный в 2010-м (тогда же она снималась в рекламных роликах компании), Собчак выиграла на этой сделке 1,3 млн долларов.

В русской версии игры «World of Warcraft» есть персонаж по имени Псения Кобчак – аналог англоязычной Haris Pilton; с прототипом последней – Пэрис Хилтон – Собчак часто сравнивали в начале ее медиакарьеры.

В марте 2014 года заняла 22-е место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин России», подготовленном радиостанцией «Эхо Москвы», «Интерфаксом» и журналом «Огонек».

Ксения Собчак представляла телеканал «Дождь» на пресс конференции Владимира Путина в 2014 году; ее вопрос о соблюдении российских законов в Чечне оказался одним из самых резонансных.

Материалы о Ксении Собчак

Статья о Ксении Собчак в Википедии

Официальный сайт Ксении Собчак

Ксения Собчак в Twitter

Ксения Собчак в Instagram

Интервью Оксаны Север Ксении Собчак