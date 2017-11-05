05 ноября 2017, 16:00
Прокуратура Татарстана заявила о незаконности обязательного изучения татарского языка
Прокуратура Татарстана выступила с требованием отозвать методические рекомендации от 3 ноября, которые устанавливают обязательное изучение татарского языка в школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как заявили прокуроры, данное требование противоречит федеральным образовательным стандартам, а региональное министерство образования и науки превысило свои полномочия.
«Подобные действия министерства носят неоднократный характер», — отмечает ведомство.
Кроме того, прокуратура потребовала от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников министерства образования и науки.
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