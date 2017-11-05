Прокуратура Татарстана заявила о незаконности обязательного изучения татарского языка

Прокуратура Татарстана выступила с требованием отозвать методические рекомендации от 3 ноября, которые устанавливают обязательное изучение татарского языка в школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили прокуроры, данное требование противоречит федеральным образовательным стандартам, а региональное министерство образования и науки превысило свои полномочия.

«Подобные действия министерства носят неоднократный характер», — отмечает ведомство.

Кроме того, прокуратура потребовала от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников министерства образования и науки.