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05 ноября 2017, 20:04
взрыв ГИБДД Ингушетия

В Ингушетии неизвестный подорвал пост ДПС

Спецназ МВД
Спецназ МВД
МВД

В Ингушетии неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером в воскресенье неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. В результате, по предварительным данным, ранения получили три человека, в том числе один сотрудник полиции», — отметил он.

По данным источника ТАСС, один из пострадавших сотрудников полиции скончался.

Источник уточнил, что нападавших было двое. Второй мужчина попытался сбежать и укрылся неподалеку в частном доме, идет операция по его задержанию.

Мотивы нападавших устанавливаются.

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