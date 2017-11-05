В Ингушетии неизвестный подорвал пост ДПС

В Ингушетии неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером в воскресенье неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. В результате, по предварительным данным, ранения получили три человека, в том числе один сотрудник полиции», — отметил он.

По данным источника ТАСС, один из пострадавших сотрудников полиции скончался.

Источник уточнил, что нападавших было двое. Второй мужчина попытался сбежать и укрылся неподалеку в частном доме, идет операция по его задержанию.

Мотивы нападавших устанавливаются.