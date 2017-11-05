Трамп заявил о нежелании РФ видеть его победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России не хотели видеть его на посту президента. Такое заявление Трампа прозвучало в интервью ABC News.

Американский лидер подчеркнул, что Москва не стала бы ему помогать.

«Думаю, я последний, кого Россия хотела бы видеть на посту президента, в связи с моей позицией по нефти и вооруженным силам», — пояснил он.

Отметим, ранее в Белом доме и в Кремле заявили о возможности встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС.