05 ноября 2017, 20:39
Трамп заявил о нежелании РФ видеть его победу на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России не хотели видеть его на посту президента. Такое заявление Трампа прозвучало в интервью ABC News.
Американский лидер подчеркнул, что Москва не стала бы ему помогать.
«Думаю, я последний, кого Россия хотела бы видеть на посту президента, в связи с моей позицией по нефти и вооруженным силам», — пояснил он.
Отметим, ранее в Белом доме и в Кремле заявили о возможности встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС.
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