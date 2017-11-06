06 ноября 2017, 18:10
Эрдоган приедет в Москву 13 ноября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Москву 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
В столице турецкий лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В числе обсуждаемых тем - приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD).
Кроме того, президенты обсудят борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке.
На следующий день Эрдоган улетит в Кувейт.
Отметим, что ранее в Кремле подтвердили факт новой встречи Путина и Эрдогана.
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