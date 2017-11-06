Эрдоган приедет в Москву 13 ноября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с визитом в Москву 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице турецкий лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В числе обсуждаемых тем - приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Кроме того, президенты обсудят борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке.

На следующий день Эрдоган улетит в Кувейт.

Отметим, что ранее в Кремле подтвердили факт новой встречи Путина и Эрдогана.